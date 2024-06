BVB-Traum geplatzt! Real-Star Kroos stürzt Dortmund ins Tal der Tränen

Nationalspieler Toni Kroos, der sein letztes Spiel auf Vereinsebene absolvierte, bereitete die Führung der Königlichen durch Dani Carvajal vor (74.). Vinícius Júnior machte wenig später den Deckel drauf (83.), nachdem BVB-Leihspieler Ian Maatsen ein böser Fehlpass in die Beine von Jude Bellingham unterlaufen war.

In der 88. Minute schöpfte der BVB noch einmal kurz Hoffnung, doch ein Kopfballtreffer von DFB-Star Niclas Füllkrug wurde wegen Abseits zurückgepfiffen.

BVB verpasst zweiten Titel

„Im Moment ist man einfach nur enttäuscht. Gegen Real Madrid kriegst du nicht viel Chancen, wir hatten unsere Chance, daraus müssen wir mehr machen“, sagte Keeper Gregor Kobel, der in Hälfte eins von Vinícius umgegrätscht worden war, beim ZDF .

Es sei dennoch „ein Riesenerfolg, dass wir hier spielen konnten. Wir haben eine riesige Saison in der Champions League gespielt“.

Durch die Niederlage im Finale von Wembley verpasste der BVB nach 1997 seinen zweiten Titel in der Königklasse. 2013 hatten die Schwarz-Gelben ebenfalls in Wembley verloren, damals gegen den FC Bayern. Real holte derweil seinen 15. Titel in der Champions League.