Champions League: Toni Kroos beendet Ära bei Real Madrid traumhaft

Die Ära von Toni Kroos bei Real Madrid ist endgültig beendet! Im Finale der Champions League gegen Borussia Dortmund ging der 34-Jährige in der 85. Minute beim Stand von 2:0 für Real unter tosendem Applaus der Anhänger in Wembley für Luka Modric vom Feld. Die Real-Fans peitschte er an, ballte die Faust und fiel Trainer Carlo Ancelotti in die Arme. Auch David Alaba herzte ihn innig.

Kroos hat somit 465 Pflichtspiele für die Madrilenen gemacht seit seinem Wechsel vom FC Bayern zu den Spaniern im Sommer 2014. Nun gab es den letzten Auftritt des Deutschen im legendären weißen Trikot der Königlichen.

Seine auffälligste Aktion war lange Zeit ein Freistoß in der 49. Minute. Er zog den Ball vom Strafraumeck auf den kurzen Pfosten und zwang BVB-Keeper Kobel zu einer starken Parade.

Doch dann stand Kroos auf einmal im Mittelpunkt. Eine Ecke brachte der Routinier perfekt in die Mitte, Dani Carvajal kam vor Niclas Füllkrug an den Ball und köpfte ihn zum 1:0 in die Maschen (74.). Es war die erste Torbeteiligung des Altmeisters in einem CL-Finale.

Kroos-Standards bereiten BVB Sorgen

Michael Ballack sagte bei DAZN: „Außergewöhnliche Karriere, die er nochmal krönt. Wir hoffen, dass er diese Form und das Quäntchen Glück mit in die Europameisterschaft bringt.“

Wenig später nach der Führung legte Kroos fast das 2:0 nach. Wieder scheiterte er per Freistoß aus rund 20 Metern am glänzend reagierenden Kobel (80.). Keine 120 Sekunden nach dieser Szene fand Kroos per Ecke Nacho und Kobel rettete den BVB (82.).

Neben den gefährlichen Standards spulte der Real-Organisator wie gewohnt sein unaufgeregtes Spiel ab und erlaubte sich im Mittelfeld neben Jude Bellingham und Eduardo Camavinga kaum einen Fehlpass.