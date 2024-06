Einzelkritik: Dortmunds tragischer Held

Wer vorne die Dinger nicht macht, bekommt sie am Ende selbst rein. So lautet ein Sprichwort, das wie die Faust aufs Auge passt. Der BVB lässt mehrfach hochkarätige Gelegenheiten liegen und muss sich am Ende genau diese Unentschlossenheit vorwerfen. Denn die Dortmunder waren die bessere und vor allem gefährlichere Mannschaft. Nach dem Rückstand (74.) verlor die Elf von BVB-Trainer Edin Terzic, die die selbe war, wie in den beiden Halbfinal-Spielen, allerdings den Faden. Während die Offensive wirbelte und Real mehrfach in Verlegenheit brachte, war es vor allem Hummels, der Vinícius Júnior zum Verzweifeln brachte. Ian Maatsen erlebt dagegen einen maximal bitteren Abend im Londoner Wembley Stadion. Die SPORT1-Einzelkritik: