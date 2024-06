Bellingham: "Es wurden sehr viele Lügen verbreitet"

Als es vorbei war, schlug Jude Bellingham die Hände über dem Kopf zusammen. Der Real-Star lächelte kurz, dann rannte er in die Arme seiner Mitspieler, fast ungläubig wirkend, was der Schlusspfiff im Finale von Wembley wirklich bedeutete.

„Sie waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, hätten mit 2:0 oder 3:0 führen können. So ehrlich müssen wir sein. Wenn du uns nicht killst, wird es dich einholen“, sagte der Engländer nach dem 2:0-Sieg der Königlichen gegen Borussia Dortmund - jenen BVB, für den er selbst drei Jahre lang gespielt hatte, bis zum Sommer 2023, als er die Entscheidung traf, ein neues Abenteuer in Madrid zu beginnen.