Champions League Qualifikation 2024: Mourinho mit Fenerbahce gefordert - LIVE im TV, Stream und Ticker

Die zweite Runde in der Champions League Qualifikation 2024 steht an. Star-Coach José Mourinho trifft mit Fenerbahce Istanbul auf den Vizemeister aus der Schweiz.

Die Champions League Qualifikation 2024 ist in vollem Gange. Für die Saison 2024/25 stehen bereits 29 der 36 Teilnehmer fest. In insgesamt vier Qualifikationsrunden werden die letzten sieben Tickets vergeben.

Hier können Sie die 2. Runde der Champions League Qualifikation 2024 LIVE im TV und Stream verfolgen:

Champions League Qualifikation: Zwei Lostöpfe

Im sogenannten Champions-Weg der 2. Runde treten die 14 Gewinner der 1. Qualifikationsrunde sowie die zehn Meister der Verbände auf den Plätzen 15 bis 24 der UEFA-Fünfjahreswertung an. Die Gewinner landen im Champions-Weg der dritten CL-Qualifikationsrunde. Die Verlierer rutschen in den Champions-Weg der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League 2024/25.

Im Platzierungsweg der 2. Qualifikationsrunde treten die Zweitplatzierten der Ligen der Plätze 11 bis 14 aus der UEFA-Fünfjahreswertung an. Die Gewinner kommen in den Platzierungsweg der 3. CL-Qualifikationsrunde, die Verlierer wechseln in den Pokalsieger- und Verfolgerweg der 3. Qualifikationsrunde der Europa League 2024/25.