Champions League Qualifikation 2024: Mourinho mit Fenerbahce gefordert - LIVE im TV, Stream und Ticker

von SPORT1 30.07.2024 • 15:00 Uhr Die zweite Runde in der Champions League Qualifikation 2024 steht an. Star-Coach José Mourinho trifft mit Fenerbahce Istanbul auf den Vizemeister aus der Schweiz. Im Hinspiel sorgt ein torreicher Schlagabtausch für einen spannenden Zwischenstand.

Die Champions League Qualifikation 2024 ist in vollem Gange. Für die Saison 2024/25 stehen bereits 29 der 36 Teilnehmer fest. In insgesamt vier Qualifikationsrunden werden die letzten sieben Tickets vergeben.

Am Dienstag und Mittwoch (30./31.07.) finden die Rückspiele in der 2. Runde der diesjährigen Champions League Qualifikation statt. Unter anderem stehen sich der Schweizer Vizemeister FC Lugano und der türkische Vizemeister Fenerbahce Istanbul am Dienstag (19:00 Uhr) gegenüber. Der Süper-Lig-Klub wird seit Juni von Star-Coach José Mourinho trainiert.

Champions League-Qualifikation: Fenerbahce gewinnt torreiches Hinspiel

Im Hinspiel am 23. Juli lieferten sich Lugano und Fenerbahce einen ersten spektakulären Schlagabtausch. Letztlich konnte sich die Mannschaft aus Istanbul mit 4:3 durchsetzen und geht mit einem leichten Vorteil in das Rückspiel, das in der heimischen Arena stattfinden wird.

Hier können Sie die 2. Runde der Champions League Qualifikation 2024 LIVE im TV und Stream verfolgen:

TV: -

- Stream: Bild+

Bild+ Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Champions League Qualifikation: Zwei Lostöpfe

Ab der 2. Qualifikationsrunde gibt es zwei getrennte Lostöpfe: Nationale Meister spielen nur gegen andere nationale Meister, während „Verfolger“ (zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine) nur auf andere „Verfolger“ treffen können.

Im sogenannten Champions-Weg der 2. Runde treten die 14 Gewinner der 1. Qualifikationsrunde sowie die zehn Meister der Verbände auf den Plätzen 15 bis 24 der UEFA-Fünfjahreswertung an. Die Gewinner landen im Champions-Weg der dritten CL-Qualifikationsrunde. Die Verlierer rutschen in den Champions-Weg der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League 2024/25.

Im Platzierungsweg der 2. Qualifikationsrunde treten die Zweitplatzierten der Ligen der Plätze 11 bis 14 aus der UEFA-Fünfjahreswertung an. Die Gewinner kommen in den Platzierungsweg der 3. CL-Qualifikationsrunde, die Verlierer wechseln in den Pokalsieger- und Verfolgerweg der 3. Qualifikationsrunde der Europa League 2024/25.

Champions League: Spiele der 2. Qualifikationsrunde

Champions-Weg:

Ludogorez Rasgrad - FK Dinamo Minsk

APOEL Nikosia - Petrocub Hîncești

Ferencváros Budapest - The New Saints FC

PAOK Thessaloniki - FK Borac Banja Luka

FK Bodø/Glimt - FK RFS

Malmö FF - KÍ Klaksvík

Shamrock Rovers - Sparta Prag

UE Santa Coloma - FC Midtjylland

NK Celje - Slovan Bratislava

FK Panevėžys - Jagiellonia Białystok

Lincoln Red Imps FC - Qarabağ Ağdam

FCSB Bukarest - Maccabi Tel Aviv (

Platzierungsweg:

FC Lugano - Fenerbahçe Istanbul

Dynamo Kiew - Partizan Belgrad

Champions League: Neues Format - neue Auslosung

Im August folgt die 3. Runde der Champions League Qualifikation 2024 mit 20 Teams. Die Hinspiele steigen am 6. und 7. August, die Rückspiele alle am 13. August. Die Sieger qualifizieren sich für die Champions League Playoffs Ende August.

Aus der Bundesliga haben sich bereits fünf Teams über ihre Ligaplatzierung für die Champions League qualifiziert. Neben Meister Bayer Leverkusen, spielen auch der VfB Stuttgart, der FC Bayern, RB Leipzig und Vorjahres-Finalist Borussia Dortmund in der Königsklasse.