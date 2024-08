Champions League: Das ist neu bei der Auslosung - alle Lostöpfe im Überblick

Heute findet die Auslosung für die neue Champions-League-Saison statt. Bei ihr wird es viele Neuerungen geben. SPORT1 klärt auf, wie die Auslosung abläuft und in welchen Lostöpfen die Teams sind.

Die neue Champions-League-Saison steht vor der Tür! Am Donnerstagabend ( ab 18 Uhr im LIVETICKER ) findet die Auslosung für die Vorrunde statt. Diese läuft im Vergleich zu den Vorjahren ganz anders ab. Grund dafür ist das neu eingeführte Ligensystem .

Alle Lostöpfe im Überblick:

Automatisierte Software hilft bei CL-Auslosung

Grundlage für die Zuordnung der Lostöpfe ist nicht mehr die Platzierung aus der Vorsaison, sondern ist das Klub-Ranking der UEFA. Lediglich der Titelverteidiger ist für ersten Topf gesetzt. In jedem befinden sich neun Mannschaften.

In der Vergangenheit fand die Auslosung händisch statt. Dies ist nicht mehr komplett möglich, weshalb in diesem Jahr eine automatisierte Software eingesetzt wird. „Wir hätten 1.000 Kugeln gebraucht“, erklärte Stéphane Anselmo, Leiter der strategischen Wettbewerbsentwicklung der UEFA.

Händische Auslosung? „Hätte viel zu lange gedauert“

Champions League: Erster Spieltag Mitte September

Konkret bedeutet die Neuheit: Beginnend von Lostopf 1 werden die Teams nach und nach händisch gezogen. Die Software wird dann immer direkt die acht Gegner für jede gezogene Mannschaft automatisch sowie zufällig bestimmen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis jeder Verein seine acht Vorrundengegner zugewiesen bekommen hat.

Der erste Spieltag findet dann vom 17. bis zum 19. September statt. Erstmal erhält jeder Europapokal eine exklusive Woche, in der die anderen beiden Wettbewerbe pausieren. Dann finden ausnahmsweise Spiele auch am Donnerstag statt.

Novum am letzten Spieltag

Alle weiteren Spieltage sollen weiterhin dienstags und mittwochs gespielt werden. Die bevorzugte Anstoßzeit bleibt bei 21.00 Uhr, ausnahmsweise finden auch Partien bereits um 18.45 Uhr statt. Der letzte Spieltag findet dann nicht wie üblich kurz vor Weihnachten statt, sondern am 29. Januar. Dabei kommt es auch zu einer historischen Neuerung, weil nicht mehr nur jeweils zwei Partien einer Gruppe voneinander abhängen, sondern alle 18, müssen alle Begegnungen parallel ausgetragen werden. In den neuen Champions-League-Regularien heißt es dazu: „Am letzten Spieltag der Ligaphase beginnen alle Spiele gleichzeitig am Mittwoch um 21.00 Uhr MEZ.“