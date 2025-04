Prinz William verblüfft als TV-Experte

Prinz William ist mehr als nur ein Edelfan von Aston Villa . Im Vorfeld des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Paris Saint-Germain schlüpfte der englische Thronfolger bei TNT Sports kurzerhand in die Rolle eines TV-Experten und überraschte mit seinen fachkundigen Einschätzungen.

Auf die Frage, was er von dem Spiel erwarte, setzte Prinz William zu einer taktischen Analyse an. „Wir haben alle das Spiel gegen Liverpool gesehen und die Intensität von PSG, im Hinspiel waren sie unglaublich“, sagte er mit Blick auf das Achtelfinal-Aus der Reds in der Königsklasse.