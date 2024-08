Champions League: Die Mega-Konferenz im Stream kommt!

Die reformierte Champions League steht in den Startlöchern. Nachdem am 29. August die Auslosung stattfinden wird, findet er erste Spieltag vom 17. bis zum 19. September statt. Für den letzten Spieltag hat Streaming-Anbieter DAZN nun etwas angekündigt.

Denn am 29. Januar finden alle 18 Partien gleichzeitig um 21 Uhr statt. In einer Pressemitteilung hieß es: „Die größte Konferenz aller Zeiten, am letzten Spieltag der Ligaphase, mit allen 18 Matches live und exklusiv parallel auf DAZN – einzeln oder in der Konferenz.“