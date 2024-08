Champions League: "Macht keinen Spaß mehr" - Fans vernichten neue CL-Auslosung

SPORT1 29.08.2024 • 21:04 Uhr Die neue Ligaphase der Champions-League-Saison 2024/25 ist ausgelost. Die neue Art und Weise, wie die Auslosung in Monaco durchgeführt wurde, stieß bei vielen Fans auf harsche Kritik.

Es war etwas Neues, an das man sich erst einmal gewöhnen musste. Die Ligaphase der neuen Champions-League-Saison 2024/25 ist ausgelost und bietet - wie erwartet - gleich mehrere absolute Topspiele. Unter anderem gastiert der FC Bayern beim FC Barcelona, Dortmund reist ins Santiago Bernabéu nach Madrid oder auch Bayer 04 Leverkusen freut sich auf ein Gastspiel in Liverpool an der Anfield Road.

Im Gegensatz zu den Vorjahren bestimmte am Donnerstagabend eine Software die kompletten Paarungen. Gianluigi Buffon zog den Namen eines Klubs aus einer Loskugel, las ihn vor und Superstar Cristiano Ronaldo löste anschließend einen Buzzer aus, sodass der Computer innerhalb von wenigen Sekunden alle Gegner der Mannschaft bestimmte. Eine neue Art von Auslosung - die bei einem großen Teil der Fans gar nicht gut ankam.

User: „Macht doch keinen Spaß mehr“

So echauffierten sich auf X nicht wenige User über die neue Art und Weise der Auslosung. „Junge, diese neue CL-Auslosung ist doch so absurd. CR7 drückt auf so einen random Plastik-Knopf und dann ist es fertig“, schrieb ein Nutzer.

Ein weiterer merkte an, dass der Auslosung so die nötige Spannung genommen wurde: „Diese neue Auslosung ist so komisch. Der ganze Zauber ist dahin. Eine Kugel wird gezogen und ein Computer rechnet alles andere aus. Macht doch keinen Spaß mehr.“

Mehrere User schlossen sich der Meinung an - und verwiesen auch auf die anstehende Auslosung am Sonntag im DFB-Pokal. „Umso mehr freue ich mich auf die Einfachheit der Auslosung zur nächsten DFB-Pokalrunde am Sonntag“ oder „Die DFB-Pokal-Auslosung wird uns am Sonntag verdammt kurz vorkommen“, merkten zwei Fans an.

Ein User schrieb, dass er von der neuen Auslosung etwas enttäuscht war, da diese doch schneller als erwartet vonstattenging. „Schlimm ist vor allem, dass der neue Modus nicht händisch ausgelost wird. Jetzt so geschätzte 6 Stunden Auslosung wäre großartig.“