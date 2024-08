CL-Auslosung: Bayern-Wiedersehen mit Flick - BVB gegen Real

Die Münchner mit Trainer Vincent Kompany bekommen es auswärts unter anderem mit dem früheren Triple-Coach Flick und dessen neuem Verein FC Barcelona zu tun, zudem reist unter anderem das Starensemble von Paris Saint-Germain in der Ligaphase in den Finalort München. Für den BVB kommt es im Estadio Bernabeu zur Neuauflage des diesjährigen Endspiels gegen Rekordsieger Real Madrid, daheim empfangen die Schwarz-Gelben in einem von vier Heimspielen Barca mit Ex-Borussa Robert Lewandowski. Bayer Leverkusen reist unter anderem zum FC Liverpool, dem längjährigen Verein seines Meistertrainers Alonso, zudem geht es gegen die beiden Mailänder Klubs AC und Inter.

Die neue Königsklassen-Saison startet in rund zweieinhalb Wochen vom 17. bis 19. September. Der Spielplan wird am Samstag durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) veröffentlicht. Das Finale findet am 31. Mai 2025 in der Allianz-Arena in München statt. - Die deutschen Gegner in der Ligaphase in der Übersicht: