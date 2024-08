Playoffs: Drei Team erreichen die Champions League

RB Salzburg erreicht die Champions League. Neben Österreichs Vizemeister ziehen auch die Young Boys Bern und Sparta Prag in die Königsklasse ein.

Österreich ist damit erstmals in einer Saison mit zwei Teams in der Champions League vertreten, Sturm Graz war als Meister automatisch qualifiziert. Für die Salzburger ist es die sechste Teilnahme in Folge. Lijnders hatte - abgesehen von einer halbjährigen Unterbrechung 2018 - von 2015 bis Sommer 2024 mit Jürgen Klopp beim FC Liverpool zusammengearbeitet.