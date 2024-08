Playoffs: Galatasaray verpasst Champions League

Galatasaray Istanbul verpasst gegen den katastrophal in die Saison gestarteten Schweizer Meister den Einzug in die Champions League. RB Salzburg löst hingegen das Ticket.

Die reformierte Champions League findet ohne Galatasaray Istanbul statt. Der Istanbuler Topklub scheiterte in den Playoffs am Schweizer Meister Young Boys Bern. Nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel verlor Gala das Rückspiel mit 0:1 (0:0) gegen die Berner, die in der heimischen Liga nach fünf sieglosen Spielen am Tabellenende stehen.