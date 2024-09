Bittere VfB-Pleite! "Ist nicht immer fair"

Im Estadio Santiago Bernabéu setzte es am Ende eine bittere 1:3-Pleite, die ausgerechnet der frühere Stuttgarter Antonio Rüdiger besiegelte.

Bittere Pille für VfB Stuttgart in der Schlussphase

Die erste Halbzeit endete torlos, 22 Sekunden nach Wiederanpfiff dann der erste Schock für den VfB: Nach einer Fehleinschätzung von Maximilian Mittelstädt landete der Ball bei Rodrygo. Der steckte zu Mbappé durch, welcher freistehend und in artistischer Manier zum 1:0 einschob (46.).

Doch die Schwaben gaben sich nicht auf, rannten unnachgiebig gegen das Abwehrbollwerk der Madrilenen an und wurden belohnt. Nach einem blitzschnell ausgespielten Konter traf Nationalspieler Deniz Undav zum 1:1-Ausgleich (68.).

In der Schlussphase dann der bittere VfB-Moment: Ausgerechnet DFB-Abwehrboss Antonio Rüdiger wusste eine Ecke von Luka Modric Modric zu verwerten (83.). Der Nationalspieler wuchtete den Ball per Kopf in die Maschen, Alexander Nübel im Tor des VfB war machtlos.