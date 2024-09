Champions League: Als mit Dietmar Hamann ein denkwürdiges Wunder begann

Was er dort erlebte, war unglaublich. 40.000 englische Fans sangen lautstark „You’ll never walk alone“. Der Zwischenstand konnte ihnen nicht die Laune vermiesen.

Liverpool holt zum fünften Mal den Henkelpott

Ein paar Stunden danach in der Nacht sollten die Fans noch lauter singen: Denn sie hatten zuvor das spektakulärste Endspiel der Champions-League-Geschichte erlebt. Das heute, 19 Jahre später, neu aufgelegt wird. In der reformierten Königklasse stehen sich die beiden Topklubs zum Auftakt in die Ligaphase einmal mehr gegenüber.

Liverpool gewann die denkwürdige Partie damals mit 6:5 nach Elfmeterschießen. So sicherten sich die Reds am 26. Mai 2005 zum fünften Mal den Henkelpott - und wie.

„Wir konnten überhaupt nicht realisieren, was da gerade passiert war“, sagte Hamann später in einem Interview mit der Welt. „Knapp zwei Stunden zuvor hatten wir in der Kabine gesessen und 0:3 zurückgelegen. Und plötzlich steht der Pokal mitten in der Kabine.“