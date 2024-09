Champions League: Besondere Premiere für Barca-Juwel

SPORT1 19.09.2024 • 22:07 Uhr Lamine Yamal trifft in Unterzahl für den FC Barcelona bei der AS Monaco. Es ist das erste Champions-League-Tor des jungen Spaniers.

Es war nur eine Frage der Zeit, nun ist der Moment gekommen: Lamine Yamal hat sein erstes Tor in der UEFA Champions League erzielt. Der 17-Jährige erzielte im Gastspiel bei der AS Monaco den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (28.), zuvor hatte Maghnes Akliouche Monaco in Führung gebracht (16.). (AS Monaco vs. FC Barcelona JETZT LIVE im Ticker)

{ "placeholderType": "MREC" }

Barca, nach einer Roten Karte für Eric Garcia seit der 10. Minute in Unterzahl, agierte trotz personeller Unterlegenheit weiter mutig und nutzte in Person von Yamal die erste gute Chance zum Ausgleich. Der spanische Europameister kam rund 30 Meter vor dem gegnerischen Tor an den Ball, zog von der rechten Seite in die Mitte und schloss mit dem linken Fuß ins kurze Eck ab.

Nur Ansu Fati war jünger

Mit 17 Jahren und 68 Tagen ist Lamine Yamal zum zweitjüngsten Torschützen der Champions-League-Geschichte aufgestiegen. Jünger war bei seinem ersten CL-Tor nur Teamkollege Ansu Fati, der am 10. Dezember 2019 im Alter von 17 Jahren und 40 Tagen für die Blaugrana bei Inter Mailand traf.

Ansu Fati, vergangene Saison zu Brighton & Hove Albion in die Premier League verliehen, kehrte im Sommer zum FC Barcelona zurück. Aufgrund einer Verletzung an der Sohle des rechten Fußes verpasste er größtenteils die Saisonvorbereitung. Gegen Monaco kehrte der 21-Jährige zurück in den Barca-Kader - zum ersten Mal seit über einem Jahr.

{ "placeholderType": "MREC" }