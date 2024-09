DFB-Keeper Ter Stegen: Fehlpass mit Folgen führt zu Roter Karte

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist zum Champions-League-Auftakt des FC Barcelona bei der AS Monaco ein folgenschwerer Schnitzer unterlaufen.

Nach einem Missverständnis mit Mitspieler Eric García geriet dieser derart in Bedrängnis, dass er mit glatt Rot vom Platz gestellt wurde.

Ter-Stegen-Pass mündet in Roter Karte

Barca trifft in Unterzahl

Der anschließende Freistoß-Versuch von Mohamed Camara segelte zwar in die Mauer, doch es dauerte nicht lange, bis die neue Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft zum ersten Mal hinter sich greifen musste - Maghnes Akliouche hatte die Monegassen in der 16. Minuten in Führung gebracht.