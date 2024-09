Champions League: Deadline zur Kader-Registrierung

SPORT1 03.09.2024 • 13:37 Uhr Am 17. September startet die Champions League mit fünf deutschen Teams in ihre neue Saison. Bereits am 3. September müssen die Teams ihre Kader der UEFA melden. Hier gibt es alles Wissenswerte zu den Kadern für die Ligaphase der UEFA Champions League 2024/25.

Der Countdown für die kommende Champions-League-Saison 2024/25 läuft. Am 17. September startet die reformierte Königsklasse mit fünf deutschen Teams in ihre neue Saison.

Doch bereits am Dienstag, den 3. September wird es erstmals ernst für die 23 teilnehmenden Klubs. Denn bis 24 Uhr müssen die Vereine ihre Kader bei der UEFA einreichen.

Jeder Klub muss bis Mitternacht zwei Listen mit Spielern einreichen, darauf finden sich dann Informationen wie die Rückennummern, das Geburtsdatum und die Nationalität. Außerdem muss auf den Listen eine Bestätigung des Vereinsarztes sein, dass alle Spieler die erforderliche medizinische Untersuchung hinter sich gebracht haben.

Die A-Liste muss erst dem zuständigen nationalen Verband präsentiert und von diesem bestätigt, verifiziert und schließlich bis Dienstag, den 3. September um 00:00 Uhr (MEZ) der UEFA vorgelegt werden. Gleiches gilt für die B-Liste, die spätestens um Mitternacht (MEZ) vor jedem Spieltag eingereicht werden muss.

Wann schließt das Transferfenster?

Tätigt ein Verein nach dem 3. September (Mitternacht, MEZ) einen Transfer, dann ist dieser Spieler nicht mehr für die Ligaphase spielberechtigt.

Spieler, die in dieser Saison schon in der ersten, zweiten, dritten oder Playoff-Runde der UEFA Champions League, UEFA Europa League oder UEFA Conference League zum Einsatz gekommen sind, dürfen in der Ligaphase der UEFA Champions League, UEFA Europa League oder UEFA Conference League für einen anderen Verein auflaufen.

Insgesamt dürfen auf der A-Liste 25 Spieler stehen, mindestens zwei davon müssen Torhüter sein.

Klubs können ihre Kader während der Saison ändern

Vor dem Achtelfinale können die Klubs maximal drei neue Spieler nominieren – Deadline ist hier der 6. Februar 2025 um Mitternacht (MEZ).

Alle drei können zuvor auch schon für einen anderen Klub in der UEFA Champions League, UEFA Europa League oder UEFA Conference League gespielt haben – egal, ob in der Qualifikation oder der Ligaphase.

CL: Stuttgart gegen Real gefordert

In der reformierten Champions League bekommt es der VfB Stuttgart gleich am ersten Spieltag mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Am 17. September (Dienstag) treten die Schwaben dabei im Estadio Santiago Bernabeu an. Von den fünf deutschen Teilnehmern hat lediglich der FC Bayern zum Auftakt der Ligaphase ein Heimspiel: Die Münchner treffen auf ihrer Reise zum „Finale dahoam“ am 31. Mai 2025 ebenfalls am 17. September auf Dinamo Zagreb.