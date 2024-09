Champions League: "Flick hat den Feind im eigenen Haus" - Pressestimmen zum Patzer von ter Stegen gegen Monaco

Es gibt solche Pässe in einem Fußballspiel, die bereut man schon, wenn der Ball den Fuß verlassen hat. So ungefähr muss sich auch Marc-André ter Stegen gefühlt haben bei seinem haarsträubenden Missverständnis mit Eric Garcia in der zehnten Minute des Champions-League-Auswärtsspiels bei der AS Monaco. Ein viel zu kurzes Anspiel von ter Stegen konnte Garcia nicht erreichen und sich im Anschluss nur noch mit einem Foul weiterhelfen.