Champions League: Real Madrid - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 17.09.2024 • 18:12 Uhr Nach 14 Jahren Abstinenz in der Champions League feiert der VfB Stuttgart am Dienstag seine Rückkehr in die Königsklasse. Der Gegner könnte mit Titelverteidiger Real Madrid kaum schwerer sein. So können Sie das Spiel des VfB bei Real live im TV und Stream verfolgen.

Der VfB Stuttgart ist zurück auf der großen Fußball-Bühne. 14 Jahre nach dem letzten Auftritt in der Champions League feiern die Schwaben ihre Rückkehr in die Königsklasse. Direkt zum Auftakt am Dienstag, den 17. September, muss der VfB bei Titelverteidiger Real Madrid ran. Anpfiff ist um 21 Uhr (LIVETICKER) im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid, der Heimspielstätte von Real.

{ "placeholderType": "MREC" }

So können Sie Real Madrid - VfB Stuttgart heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : Prime Video

: Prime Video Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Der spanische Meister aus Madrid und der deutsche Vizemeister aus Stuttgart standen sich bisher noch nie auf dem Rasen gegenüber. Dennoch geht Real Madrid als klarer Favorit in das Match gegen den VfB Stuttgart. Nicht umsonst sind die Königlichen Rekordsieger der Champions League. Real ist seit fast 30 Jahren Dauergast in der höchsten europäischen Spielklasse. 18-Mal schaffte es das spanische Team ins Finale des Wettbewerbs und 15-Mal holte Real den Titel.

Real mit Neuzugang Mbappe - Bellingham fit

Der Rekordsieger der Champions League legte einen Stotterstart in die neue Saison hin. Nach fünf Spielen in La Liga liegt das Team von Trainer Carlo Ancelotti mit elf Punkten nach fünf Spielen nur auf dem dritten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt bereits vier Zähler. Am vergangenen Wochenende gewannen die Königlichen ihre Auswärtspartie bei Real Sociedad San Sebastian durch Elfmeter-Tore von Kylian Mbappé und Vinicius Junior mit 2:0.

{ "placeholderType": "MREC" }

Real kann gegen den VfB mit seinem englischen Mittelfeldstar Jude Bellingham planen. Der zuletzt angeschlagene Ex-Dortmunder (Muskelverletzung) trainierte am Montag mit der Mannschaft und steht Trainer Carlo Ancelotti zur Verfügung.

Die voraussichtlichen Aufstellungen: Real - VfB

Real: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Mendy - Tchouameni - Güler, Valverde - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior

VfB: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Rieder, Undav, Leweling - Demirovic

Stuttgart belohnt sich für starke Saison

Nachdem die Schwaben zuvor zwei Jahre in Folge gerade so den Abstieg in die 2. Bundesliga verhindern konnten, gelang ihnen in der Spielzeit 2023/24 Historisches. Denn 73 Punkte hatte der VfB nach einer Saison noch nie auf dem Konto gehabt, auch, wenn es am Ende trotzdem „nur“ für die Vizemeisterschaft reichte. So tritt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zum ersten Mal seit 2010 wieder in der Champions League an.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Bundesliga feierte der VfB am dritten Spieltag mit dem 3:1 bei Borussia Mönchengladbach seinen ersten Saisonsieg und kletterte mit vier Punkten auf den zehnten Rang.

Champions League startet mit großer Reform

Die Champions League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.

Die ersten acht Teams der Liga qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Playoffs gegen die Vereine auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Die Mannschaften auf den Plätzen 25 bis 36 sind raus und spielen auch nicht in der Europa League.

Der erste Spieltag der Champions League wird ausnahmsweise an drei Tagen ausgetragen. Weil Europa League und Conference League noch pausieren, finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Spiele statt.