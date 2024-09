Champions League: Traumtor! Ex-Bayern-Talent Yildiz schreibt Geschichte

Mit einem Traumtor ist die reformierte Champions League standesgemäß eröffnet worden. Kenan Yildiz drang auf der linken Seite in den Strafraum ein, legte sich den Ball auf seinen rechten Fuß und schlenzte das Spielgerät rechts oben in den Winkel.

Yildiz wechselte 2022 von Bayern zu Juve

Der gebürtige Regensburger wechselte 2022 ablösefrei aus der Bayern-Jugend in den Juve-Nachwuchs. Seit der vergangenen Saison ist der 19-jährige Deutsch-Türke fester Bestandteil der Profimannschaft der „Alten Dame“. In der Serie A gelangen ihm in der abgelaufenen Spielzeit in 27 Partien zwei Tore und eine Vorlage, auch im Pokal traf der 14-malige türkische Nationalspieler zweimal.