"Eine Champions League mit Knalleffekt" - Pressestimmen zur CL-Auslosung

Das Warten hat ein Ende! Nach der Champions-League-Auslosung am Donnerstagabend wissen alle 36 qualifizierten Teams, auf welche acht Gegner sie in den kommenden Monaten treffen werden. Lediglich die genaue Terminierung und Reihenfolge der Paarungen steht noch nicht fest, diese will die UEFA am Samstag bekanntgeben.