Ex-Bayern-Juwel "gelingt ein Meisterwerk"

Kenan Yildiz trifft traumhaft für Juventus Turin in der Champions League. Anschließend wird er von der Presse gefeiert.

Debüt, Traumtor, Rekord: Italien schwärmt vom gebürtigen Regensburger Kenan Yildiz, der bei seiner Premiere in der Champions League am Dienstagabend einen starken Auftritt hingelegt hat.

Bei Juventus Turins 3:1-Erfolg gegen die PSV Eindhoven traf der in Regensburg geborene türkische Nationalspieler mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten Winkel zum 1:0 und avancierte mit 19 Jahren und 136 Tagen zu Juves jüngstem Torschützen in der Königsklasse.