Ein Bayern-Missverständnis dreht auf

Beim 3:1-Auftaktsieg des FC Liverpool gegen den AC Mailand unterstreicht Ryan Gravenberch an legendärer Stätte seinen Status als neue Schlüsselfigur des Klubs in der Ära nach Klopp.

Der 22-Jährige wurde am Dienstagabend zum Player of the Match gewählt, obwohl der frühere Mittelfeldspieler des FC Bayern an keinem einzigen Tor direkt beteiligt war.