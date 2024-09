Hat Bayern bei Gravenberch einen riesigen Fehler begangen?

Ryan Gravenberch wusste genau, was zu tun ist. Er fing den Pass von Manchester Uniteds Casemiro ab, trieb den Ball nach vorne und bediente außen Mo Salah perfekt. Wenige Sekunden später köpfte Luis Diaz zum 1:0 ein. Damit wurde das 3:0 vom FC Liverpool beim Rivalen eingeleitet und die Reds bleiben damit ohne Punktverlust in der Premier League .

Der 22-Jährige trumpft bei den Engländern auf und so stellt sich die Frage: Hat der FC Bayern einen großen Fehler begangen, als man den jungen Niederländer vor einem Jahr für 40 Millionen Euro verkaufte?

Gravenberch bei Bayern von Nagelsmann zusammengestaucht

Bei den Münchnern kam Gravenberch in der Saison 2022/2023 aufgrund vermeintlich fehlender Defensivstärke nur selten zum Zug und der damalige Trainer Julian Nagelsmann machte ihm nach SPORT1 -Informationen sogar eine gepfefferte Kabinenansage.

Der Niederländer bekam im zentralen Mittelfeld keine Chancen von Beginn an, blieb bei seinen 35 Einsätzen meist später Joker und flüchtete deshalb nach nur einem Jahr zu Liverpool.

Klopp baut Gravenberch bei Liverpool auf

Der Ex-Münchner ist im Teamranking bei vielen wichtigen Kategorien der Spitzenreiter. Kein Reds-Star gewann bisher so viele Zweikämpfe, niemand eroberte so viele Bälle und keiner hat mehr Bodenduelle für sich entschieden.

Diese Werte beeindrucken in England sogar Legenden anderer Klubs. Ian Wright gab als Arsenal-Ikone nun zu: „Seine Defensivarbeit in diesem Spiel ist etwas, nach dem sie gesucht haben und wo sie sicher gedacht haben: Wow. Er ist normalerweise kein natürlicher Sechser, sondern eher ein Achter, der eigentlich nach vorne möchte in den Strafraum.“