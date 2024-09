FC Bayern: Kompany mit emotionaler PK-Rede

Für Vincent Kompany verlief das Debüt in der Königsklasse einwandfrei. Der FC Bayern überrollte Dinamo Zagreb mit 9:2 und lieferte vor allem in der Offensive ein Fußball-Spektakel .

Kompany: „Wahrscheinlichkeit lag bei 0,000″

Die Fragen zu der Kritik an seiner Person sei nicht „wirklich etwas, was ich beantworten sollte. Ich könnte dir eine tiefgründige Antwort geben, aber sie hat sie nicht wirklich verdient“, sagte er weiter - und ging auf seine Vergangenheit ein:

„Ich bin in Brüssel geboren, mein Vater war ein Flüchtling, der aus dem Kongo kam. Wie stehen meine Chancen, überhaupt in der Premier League zu spielen, als Spieler etwas zu gewinnen, für die Nationalmannschaft zu spielen? Die Wahrscheinlichkeit lag bei 0,000 irgendwas. Jetzt bin ich Trainer. Hörst du einfach auf, an dich selbst zu glauben und an das, was du erreichen kannst, nur weil es andere Leute sagen?“