FC Bayern: New York Times bestaunt Phänomen "Thomas Muller"

Der Mann ist Rekordspieler des FC Bayern , Liebling der Fans sowieso, in der Champions League wurde er am Dienstagabend mit seinem 152. Einsatz zum Rekordspieler.

Dass sich Thomas Müller in all den Jahren beim deutschen Rekordmeister vom Wesen her immer treu geblieben ist, fasziniert auch die internationalen Medien inklusive der New York Times. Über ihren Sport-Zulieferer The Athletic hat das Traditionsmedium Müller vor dem CL-Auftakt ein ausführliches Porträt gewidmet, in dem frühere Weggefährten das Phänomen Müller auch US-Publikum erklären.