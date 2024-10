Aufstellungs-Hammer: Besondere Premiere für Real-Juwel!

SPORT1 02.10.2024 • 20:40 Uhr Der 18-jährige Endrick startet bei Real Madrid durch. Carlo Ancelotti beordert das brasilianische Juwel erstmal in die Startformation - dadurch wird ein Vereinsrekord gebrochen.

Premiere für Youngster Endrick: Der 18 Jahre alte Stürmer steht erstmals überhaupt in der Startaufstellung von Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti beorderte den Brasilianer für das zweite Spiel in der Champions League gegen LOSC Lille (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in die erste Elf.

Damit schreibt Endrick sogar Geschichte: Mit 18 Jahren und 73 Tagen wird er der jüngste Starter von Real Madrid in einem Champions-League-Spiel und löst den bisherigen Rekordhalter Raúl (18 Jahre und 78 Tage) ab.

Seit dem Abschied aus seiner Heimat Brasilien im Sommer kam Endrick bereits achtmal für die Königlichen zum Einsatz. Dabei wurde er allerdings immer erst in der Schlussphase eingewechselt.

Endrick startet bei Real durch

Trotz dieser Kurzeinsätze konnte sich Endrick bereits zweimal in die Torschützenliste eintragen. Gleich bei seinem Debüt in La Liga Ende August erzielte er kurz nach seiner Einwechslung in der 86. Minute für Kylian Mbappé sein Premierentor.

