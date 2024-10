BVB: Sahin packt über Terzic-Gespräch aus

„Ich will dir nur sagen, ich will nicht mein Leben lang Co-Trainer sein. Ich sehe mich nicht in der Rolle als Co-Trainer“, soll er dem 41-Jährigen gesagt haben, als dieser mit ihm über ein mögliches Engagement als Co-Trainer „an seinem Tisch, bei ihm zu Hause“ gesprochen hatte. Das berichtete Sahin im Interview mit Benedikt Höwedes bei Amazon Prime.