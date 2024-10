Champions League: Real Madrid - BVB heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 22.10.2024 • 17:42 Uhr Für Borussia Dortmund steht am Dienstag in der neuen Champions League das dritte Spiel an. Nach dem 7:1-Kantersieg gegen Celtic Glasgow geht es nun zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. So können Sie Real gegen BVB live im TV und Stream verfolgen.

Die Neuauflage des Champions-League-Finals von 2024 steht an! Real Madrid empfängt am 3. Spieltag der Königsklasse Borussia Dortmund im Santiago Bernabéu. Los geht‘s am Dienstag, 22. Oktober um 21.00 Uhr in Madrid (LIVETICKER).

So können Sie die Real Madrid - BVB heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime

: Amazon Prime Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Der BVB sinnt auf Wiedergutmachung für das verlorene CL-Finale im Mai im Londoner Wembley-Stadion. Damals hatte die Borussia das Endspiel mit 0:2 verloren. Die Statistik spricht allerdings gegen den Bundesligisten, der keines seiner sieben Gastspiele bei Real Madrid gewinnen konnte (2 Unentschieden, 5 Niederlagen). Beim letzten Besuch dort gab es im Dezember 2017 eine 2:3-Niederlage für den BVB. (Der Fantalk kehrt zurück - am Dienstag und Mittwoch ab 20.30 Uhr LIVE auf den digitalen Kanälen)

Real gegen BVB: Voraussichtliche Aufstellungen:

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, Mendy - Tchouameni - Fede Valverde, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior

Courtois - Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, Mendy - Tchouameni - Fede Valverde, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Groß - Sabitzer, Brandt, Gittens - Guirassy

Borussia nach zwei Spielen Tabellenführer

Borussia Dortmund hat in dieser Champions-League-Saison die meisten Tore erzielt (10). Nach dem 3:0 gegen Brügge zum Auftakt folgte ein 7:1-Kantersieg über Celtic Glasgow. Mit sechs Punkten und einer starken Tordifferenz führt der BVB die Tabelle der reformierten Champions League an. In der letzten Saison gelang dem BVB sein zehnter Treffer erst im achten Spiel.

Real Madrid verlor am letzten Spieltag der UEFA Champions League mit 0:1 gegen Lille, damit endete Reals Serie von 14 ungeschlagenen Spielen in diesem Wettbewerb. In der Gruppen-Ligaphase gab es für die Madrilenen zuletzt zwischen Dezember 2018 und September 2019 zwei Pleiten in Folge (jeweils 0:3 gegen ZSKA Moskau und Paris Saint-Germain).