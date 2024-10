FC Bayern sollte die Zeichen erkennen!

FC Bayern: Ist wirklich alles in Ordnung?

Stattdessen hat man sich aber entschieden, die aktuelle Spielweise mit erstaunlicher Vehemenz zu verteidigen. Joshua Kimmich kündigte nach der Partie in der Mixed Zone an, dass es Rückschläge geben werde.

Es ehrt ihn, dass er bereit ist, für den Erfolg auch tiefe Täler zu durchschreiten. Die Mannschaft steht offenkundig hinter dem Kurs des Trainers. Doch die Erklärungsmuster wiederholen sich und lassen so manchen Beobachter ratlos zurück. Egal ob in Birmingham, Frankfurt oder Barcelona: Die Münchner gehen mit Selbstkritik nur sparsam um.

Denn zur Wahrheit gehört auch: Dem FC Bayern bleibt keine Zeit. Es ist schlichtweg kein Platz für Rückschläge dieser Art. Sie sollten eigentlich in ihrer Entwicklung weiter sein. Denn am 31. Mai 2025 steigt das Finale der Champions League bekanntermaßen in der Münchner Allianz Arena!

Erste Lehrstunde gegen Barca

Der Rekordmeister hat – so ehrlich muss man sein – am Mittwochabend eine erste Lehrstunde erteilt bekommen. Erstmals in dieser Saison war man nicht die bessere Mannschaft, machte zu viele Fehler und ließ sich allzu leicht den Schneid abkaufen. Das Ergebnis geht daher vollkommen in Ordnung.