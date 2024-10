Einzelkritik gegen Barca: Bayern-Abwehr wird zerlegt

Stefan Kumberger 24.10.2024 • 00:23 Uhr Bitterer Rückschlag für den FC Bayern: Bei der zweiten Champions-League-Niederlage in Folge kann nur einer überzeugen. Ein Überflieger enttäuscht erstmals.

Deutliche 1:4-Niederlage des FC Bayern beim FC Barcelona! Die Ex-Münchner Robert Lewandowski und Hansi Flick durften jubeln, beim Team von Vincent Kompany lief nicht viel zusammen.

Ein Bayern-Star erhält die Note 6, während Joao Palhinha seine Chance durch den Ausfall von Aleksandar Pavlovic nicht nutzen konnte. Auch die Auswechslungen verpufften. Die Einzelkritiken zur Pleite in Katalonien.

MANUEL NEUER: Beim frühen Gegentreffer machte er im Eins-gegen-eins-Duell mit Raphinha eigentlich nichts falsch, hatte aber trotzdem das Nachsehen. Auch danach weitgehend fehlerlos. Schaffte es nicht, seine Vorderleute entsprechend anzuleiten und musste sich ein Tor nach dem anderen einfangen. Einen „Magic Moment“ konnte er diesmal ebenfalls nicht liefern, um seiner Mannschaft doch noch einen Push zu geben. SPORT1-Note: 4.

RAPHAEL GUERREIRO: Defensiv anfangs nicht in direkte Duelle verwickelt. Hätte in der 35. Minute mit mehr Entschlossenheit sogar treffen können, vertändelte aber. Ab dann ging es bergab. Ließ sich vor dem dritten Gegentor von Raphinha schwindlig spielen. Auch im Anschluss immer wieder von Barca als Schwachpunkt ausgemacht. Hatte er es in der ersten Halbzeit noch bis an die Grundlinie geschafft, kam nach der Pause offensiv gar nichts mehr von ihm. SPORT1-Note: 6.

Bayern-Innenverteidigung mit Problemen

DAYOT UPAMECANO: Beim ersten Gegentreffer in der 1. Minute nicht eng genug an Fermin dran, sodass der Katalane relativ problemlos Raphinha finden konnte. Beim dritten Tor der Katalanen kam er angerauscht, als bereits alles zu spät war und der Ball im Netz. Auch bei Gegentor Nummer 4 greift er nicht ein, obwohl er sogar noch Kim an seiner Seite hatte. SPORT1-Note: 4,5.

MINJAE KIM: Beim Barca-Tor in der 1. Minute extrem weit aufgerückt - Robert Lewandowski hatte ihn clever mitgezogen. Verschätzte sich beim Kopfballduell vor dem zweiten Gegentreffer, hatte aber von Fermín einen kleinen Schubser abbekommen und das Gleichgewicht verloren. Auch wenn sich die Bayern beschwerten: Sowas kriegt du international nicht gepfiffen. Beim 1:4 durch Raphinha ohne Mumm und mit zu wenig Tempo. Ein gebrauchter Abend für den Koreaner. SPORT1-Note: 5.

ALPHONSO DAVIES: Startete gut ins Spiel, war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und zweikampfstark. Musste sich dann aber von Lamine Yamal einige Male vorführen lassen. Blieb tapfer, kam aber offensiv überhaupt nicht zu Entfaltung, wirkte defensiv zu oft überfordert und bei Klärungsversuchen ungewöhnlich hölzern. SPORT1-Note: 4,5.

Falsche Olise-Entscheidungen - starker Kane reicht nicht

JOSHUA KIMMICH: War beim ersten Gegentreffer der Leidtragende der weit vorgerückten Abwehrreihe und sah entsprechend schlecht aus. Kam in der ersten Halbzeit nicht so richtig in die Partie. Geriet immer wieder überraschend in Zweikämpfe, in denen er dann den Kürzeren zog. Musste nach der Pause die Partie komplett an sich vorbeiziehen lassen und konnte das Blatt nicht mehr wenden – auch wenn er sich mühte. SPORT1-Note: 4,5.

PALHINHA: In der ersten Halbzeit weitgehend unsichtbar und ohne echten Zugriff. Verpasste es zeitweise, „auch mal dazwischenzuhauen“, was aber auch an der spielerischen Klasse des Barca-Mittelfelds lag. Beim dritten Treffer zu zaghaft im Pressing - es folgte der weite Ball auf Raphinha, der dann traf. Auch nach der Pause kein Störfaktor für seine Gegenspieler. Wurde in der 60. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 5.

MICHAEL OLISE: Wie immer ein kreativer Aktivposten, aber mit Hang zu falschen (oder zu späten) Entscheidungen. Wurde immer wieder mit weiten Bällen gesucht, konnte sich aber nur selten durchsetzen. Verlor vor dem vierten Barca-Treffer viel zu leicht den Ball und schon rollte der Konter los. Machte nicht den Eindruck, als würde er noch für Überraschungen sorgen können und wurde nach einer Stunde ausgewechselt. SPORT1-Note: 5.

THOMAS MÜLLER: Viel unterwegs und oftmals sogar in der Sturmspitze zu finden. Versuchte wie immer seine Nebenleute zu coachen und Ordnung in die wilde Partie zu bringen – das gelang ihm aber nicht allzu gut. Setzte eine schöne Flanke zum ersten Kane-Treffer, der nicht gegeben wurde. Probierte in der zweiten Halbzeit viel aus, konnte aber nichts ausrichten. Immerhin war er fleißig. Wurde nach einer Stunde ausgewechselt. SPORT1-Note: 4.

SERGE GNABRY: Zu Beginn mit vielen Ballkontakten, aber ohne echten Einfluss – auch weil unter seiner Beteiligung einige Missverständnisse in der bayerischen Offensive entstanden. Dann aber mit einer richtig tollen Flanke auf Kane, der das 1:1 erzielte (18. Minute). In der Folge ohne wirklichen Einfluss aufs Spiel. Bemüht, aber ohne Wirkung. SPORT1-Note: 4.

HARRY KANE: Zeigte beim vermeintlichen Ausgleichstreffer nach 10 Minuten seine ganze Klasse: Kam aus der Tiefe und köpfte mustergültig ein. Der Treffer wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Ließ sich davon nicht beirren und traf dann eben in der 18. Minute zum Ausgleich – und zwar artistisch. Für den Rest des Spiels enorm lauffreudig und willensstark. Konnte der Partie allein aber keine Wendung geben. SPORT1-Note: 2.

Sané müht sich vergeblich - Musiala wirkungslos

KINGSLEY COMAN: Wurde in der 60. Minute für Gnabry eingewechselt. Kam mit einem Torschuss gut ins Spiel, der Ball landete aber weit neben dem Tor – da wäre mehr drin gewesen. Machte in der Folge kaum auf sich aufmerksam. Seine Hereinnahme verpuffte. SPORT1-Note: 4.

JAMAL MUSIALA: Kam in der 60. Minute für Müller in die Partie. Hatte den undankbaren Job, dem Offensivspiel der Bayern neues Leben einzuhauchen und konnte tatsächlich ein paar kluge Pässe anbringen. Eine Wendung führte aber auch er nicht herbei. Vielleicht plagen ihn seine Hüftprobleme auch noch zu sehr. SPORT1-Note: 4.

LEON GORETZKA: Durfte ab der 60. Minute für Palhinha ran. So früh wurde er in der aktuellen Saison noch nie eingewechselt. Sorgte für ein wenig Stabilität, Barca gab zu diesem Zeitpunkt aber schon keine 100 Prozent mehr. Wirklich sattelfest wurde die Bayern-Defensive auch durch ihn nicht. SPORT1-Note: 4.