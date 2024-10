Champions League: Brest - Leverkusen heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 23.10.2024 • 15:45 Uhr Die Bilanz von Bayer Leverkusen in der Champions League ist nach zwei Spielen makellos. Am Mittwoch steht gegen Stade Brest der 3. Spieltag auf dem Programm. So können Sie Brest gegen Bayer live im TV und Stream verfolgen.

Bayer Leverkusen ist mit zwei Siegen in die Champions League gestartet. Am Mittwoch, 23. Oktober trifft der Deutsche Meister am 3. Spieltag auf den französischen Klub Stade Brest. Anstoß ist um 18.45 Uhr im Stade Municipal de Roudourou in Guingamp (LIVETICKER).

Wie Leverkusen hat auch Brest seine ersten beiden Spielen in der Königsklasse gewonnen und liegt in der Tabelle hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund dank des besseren Torverhältnisses auf dem zweiten Platz. Auf das Team von Coach Xabi Alonso wartet also eine knifflige Aufgabe.

So können Sie die Champions-League-Partie Brest - Leverkusen heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Hradecky: „Das wird ein Brett“

„Das wird ein großes Brett“, sagte Bayer-Kapitän Lukas Hradecky vor der Reise an die Atlantikküste: „Auswärts wird das eine schwierige Aufgabe, ohne Frage.“

Das Team um den Ex-Mainzer Ludovic Ajorque hatte sich als Tabellendritter der Ligue 1 sensationell für die Champions League qualifiziert, mit Siegen gegen Sturm Graz (2:1) und vor allem bei RB Salzburg (4:0) ließ Brest zum Auftakt aufhorchen. Gegen den derzeitigen Tabellenelften der französischen Liga gehen die Leverkusener dennoch als Favorit ins Spiel.

Wirtz mit von der Partie - Boniface fraglich

Die Leverkusener können wieder auf Ausnahmekönner Florian Wirtz setzen. Der Nationalspieler hat seine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk auskuriert und hatte schon gegen Frankfurt mit einem schwungvollen Joker-Einsatz geglänzt.

Dagegen steht hinter Torjäger Victor Boniface noch ein Fragezeichen. Boniface war am Sonntag in einen Autounfall verwickelt und hatte sich Verletzungen an der Hand zugezogen. Als Meister-Trainer Alonso seine Mannschaft am Dienstag zum Abschlusstraining bat, ließ sich der Nigerianer nicht blicken - und weckte damit große Zweifel an seiner Einsatzfähigkeit für die Partie am Mittwoch in der Bretagne.

Brest gegen Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen:

Brest: Bizot - Lala, Le Cardinal, Coulibaly, M. Haidara - Camara, Fernandes, Magnetti - del Castillo, Ajorque, Sima