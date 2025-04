Lewandowski beim BVB eiskalt ausgepfiffen

BVB-Fans sauer auf Barca-Star Lewandowski

Champions League: Früher Schock für Barca

Am Mittwochabend bekam Lewandowski die Quittung. Auch sportlich gesehen lief es für Lewy und die Katalanen in der Anfangsphase schlecht: Nach einem verwandelten Elfmeter von Serhou Guirassy geriet die Mannschaft von Hansi Flick bereits in der 11. Minute in Rückstand, mit 0:1 ging es in die Pause.