Champions League: Droht Fan-Ärger?

SPORT1 23.10.2024 • 18:36 Uhr Nachdem das Finale der Champions League 2027 nicht wie geplant in Mailand stattfinden kann, sucht die UEFA nun einen neuen Gastgeber. Zwei Interessenten gibt es.

Die „Road to Munich“ in der Champions League ist in vollem Gange, vor allem der FC Bayern träumt vom Einzug ins „Finale Dahoam“, das am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena steigt. Doch wo 2027 der Henkelpott vergeben wird, ist wieder offen.

Nachdem im September bekannt gegeben wurde, dass das Endspiel wegen Renovierungsarbeiten nicht wie geplant im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand stattfinden kann, hat die UEFA nun Details zur Neuvergabe veröffentlicht. Demnach gibt es zwei Interessenten: Aserbaidschan und Spanien. So würde das Finale entweder im Olympiastadion von Baku oder im Estadio Metropolitano in Madrid, der Heimstätte von Atlético Madrid, steigen.

Insbesondere einer Vergabe des Finals nach Aserbaidschan dürfte für zahlreiche Fans für Ernüchterung sorgen. Zuletzt fand 2019 ein großes Finale in Baku statt, der FC Chelsea setzte sich im Londoner Duell gegen Arsenal durch. Damals war das Stadion aufgrund der komplizierten Anreise bei weitem nicht vollständig gefüllt, viele Fans gaben ihre Tickets zurück.

Champions-League-Finale 2025 in München

Das hinterlegte Interesse ist allerdings nicht bindend. Die finalen Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 19. März 2025 bei der UEFA eingehen. Eine Entscheidung soll dann im Mai 2025 verkündet werden.

Dann wird auch das Finale der Frauen Champions League 2027 vergeben. Auf der Kandidatenliste stehen das Nationalstadion von Warschau, das Camp Nou in Barcelona, der St.-Jakob-Park in Basel und das Nationalstadion in Cardiff.