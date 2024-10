Champions League: Ein Abend zum Vergessen

SPORT1 03.10.2024 • 21:48 Uhr Mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro zählt Gianluigi Donnarumma zu den teuersten Torhütern der Welt. Doch speziell im internationalen Wettbewerb leistet sich der Italiener immer wieder katastrophale Aussetzer, die PSG teuer zu stehen kommen.

Das hatte sich Gianluigi Donnarumma anders vorgestellt. Der PSG-Keeper wollte im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal am Dienstagabend ein erfolgreiches Comeback feiern. Zuletzt stand er am 14. September gegen Stade Brest in der Startelf. Die vergangenen drei Partien der Pariser hatte der italienische Nationalkeeper aufgrund einer Muskelverletzung verpasst.

Am Ende stand für die Pariser eine 0:2-Niederlage. Grund dafür ist vor allem eine desaströse erste Halbzeit des italienischen Torhüters.

Bei beiden Toren sah der italienische Nationaltorhüter nicht gut aus. Beim 1:0 der Londoner verschätzte sich Donnarumma bei einer Flanke, sodass Havertz relativ einfach einköpfen konnte.

Auch das 2:0 geht auf das Konto des ehemaligen Milan-Torhüters. Bukayo Sakas Freistoß ins lange Eck ließ Donnarumma abermals schlecht aussehen.

Anhaltende Kritik am Torhüter von PSG

Die Torhüter-Legende des FC Arsenal, David Seaman, betonte nach der Partie am Dienstag: „Donnarumma hatte einen schwierigen Abend.“

Es war nicht das erste Mal in der Champions League, dass der Italiener einen gebrauchten Abend erlebte. Immer wieder leistete sich Donnarumma in internationalen Spielen größere Aussetzer. Bereits im April stand der Torhüter heftig in der Kritik, als seine Mannschaft gegen den FC Barcelona aus der Champions League flog.

Heftige Kritik aus Frankreich

Die l‘Équipe bewertete die Leistung Donnarummas gegen Arsenal mit mageren 3 von 10 Punkten.

„Kann Paris mit einem Torwart, der so viele Fehler macht, in der Champions League wirklich so hohe Ambitionen haben? Der Italiener war schuldig, beim ersten Tor nicht aus seinem Sechzehner herausgekommen zu sein (20.), beim zweiten Tor war er weniger fehlerhaft, aber genauso passiv (35.). Zweimal landete der Ball bei einer Martinelli-Flanke in seinen Handschuhen (52., 75.)“, schrieb die l‘Équipe weiter.

Rückhalt der Mannschaft für Donnarumma

Luis Enrique verteidigte seinen Schützling auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: „Wenn jemand schuld ist, dann bin ich es. Die andere Mannschaft war besser im Pressing und gewann mehr Zweikämpfe. Nach der Pause sind sie auf Nummer sicher gegangen, aber wir haben die Niederlage verdient.“

Für den Trainer der Pariser war die Leistung der gesamten Mannschaft einfach nicht gut genug: „Sie hatten mehr Chancen als wir, haben uns von der ersten Minute an unter Druck gesetzt und wir konnten das nicht überwinden. Wir müssen uns verbessern, daraus lernen und an das nächste Spiel denken.“