Champions League: Kompany hofft auf Kane-Einsatz

Trainer Vincent Kompany von Bayern München will die Entscheidung über einen Einsatz von Superstar Harry Kane im Champions-League-Duell bei Aston Villa erst am Spieltag fällen. „Harry hat trainiert heute, das ist gut gelaufen“, sagte der Coach am Dienstag, „aber wie immer müssen ein bisschen abwarten, um sicher zu sein, dass es so bleibt und um morgen in aller Ruhe die richtige Entscheidung zu treffen.“