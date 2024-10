Champions League: Bayern-PK mit Kompany und Gnabry live im Ticker - wie fit ist Kane?

Auf den FC Bayern wartet am 2. Spieltag der Champions League mit dem Auswärtsspiel bei Aston Villa in Birmingham ( Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER ) eine knifflige Aufgabe. Wie Trainer Vincent Kompany die Partie beim Vorjahresvierten der Premier League angehen wird, erklärt der Belgier auf der Pressekonferenz. SPORT1 begleitet die PK mit dem FCB-Coach und Offensivstar Serge Gnabry im Liveticker.

Pressekonferenz: So können Sie die PK des FC Bayern heute LIVE verfolgen

+++ Wie fit ist Kane? +++

Hinter dem Einsatz von Harry Kane stand wegen einer Knöchelverletzung bis zuletzt noch ein kleines Fragezeichen. Immerhin: Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nahm am Dienstagnachmittag am Abschlusstraining in München teil und konnte auch die Reise in sein Heimatland antreten.