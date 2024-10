Champions League: Kunstschuss! Das sagt Pulisic

Für Christian Pulisic läuft es in dieser Saison exzellent. In der Champions League trumpft er mit einem Kunstschuss auf.

Christian Pulisic befindet sich in beachtlicher Form. Im Spiel gegen den FC Brügge (3:1) überzeugte der US-amerikanische Mittelfeldspieler über die gesamte Spielzeit. Der ehemalige Dortmunder sorgte mit einem überragenden Treffer für die 1:0-Führung der Mailänder.

Pulisic überrascht Mignolet

In der 34. Minute sorgte Pulisic, der in allen acht Serie A-Spielen in der Startelf stand, für einen echten Geniestreich. Das schlechte Stellungsspiel von Brügges Torhüter Simon Mignolet nutzte Pulisic eiskalt aus und verwandelte die zweite Ecke im Spiel für die Mailänder direkt.