Diese Gefahr besteht jetzt bei Bayern ganz besonders!

Radikaler Umbruch oder sanfte Anpassung? Nicht immer ist nach einem Aus in der Champions League sofort klar, was ein Kader braucht. Doch nach dem Ausscheiden der Bayern gegen Inter Mailand wird schnell klar: Gegen die Italiener lag es nicht an fehlender Qualität. Vielmehr war man nicht in der Lage, die eigenen Fähigkeiten vollumfänglich auf den Platz zu bringen.