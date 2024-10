Champions League mit Real und Liverpool LIVE im TV und Stream

SPORT1 02.10.2024 • 17:45 Uhr Real Madrid gastiert am Mittwoch in der Champions League in Lille. Außerdem empfängt Liverpool den FC Bologna, Atlético Madrid tritt in Lissabon an.

Volle Action in der Champions League! Real Madrid gastiert am 2. Spieltag der Königsklassen-Ligaphase in Lille und will gegen die Nordfranzosen den zweiten Sieg einfahren. An Spieltag eins bejubelte der Titelverteidiger und Rekordsieger einen hart umkämpften 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart, Lille verlor zum Auftakt 0:2 bei Sporting Lissabon.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Lille hätte es zu einem besonderen Bruder-Duell kommen können. Ethan Mbappé, Bruder von Real-Superstar Kylian Mbappé, steht in Lille unter Vertrag und hätte auf seinen Bruder treffen können. Allerdings verpasst Ethan die Partie aufgrund einer Verletzung am Quadrizeps - sein älterer Bruder Kylian hofft nach einer Verletzung auf ein Blitz-Comeback.

Thibaut Courtois fehlt hingegen sicher im Kader der Königlichen. Der Belgier reiste angeschlagen nicht mit nach Frankreich, Andriy Lunin wird den 32-Jährigen wohl vertreten. Anpfiff im Stade Pierre-Mauroy ist am Mittwoch um 21 Uhr (LIVETICKER).

Soe sehen die UEFA Champions League heute LIVE im TV und Stream

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: sport1.de

Liverpool empfängt Bologna

An der Anfield Road trifft der FC Liverpool auf den FC Bologna. Liverpool traf bereits am ersten CL-Spieltag auf eine italienische Mannschaft und triumphierte im San Siro gegen Milan mit 3:1. Bologna hingegen verpasste gegen Donezk einen siegreichen Auftakt und kam nicht über ein 0:0 hinaus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach einem 2:1-Sieg gegen Wolverhampton konnte der LFC die Tabellenführung in der Premier League übernehmen, Bologna findet sich nach einem durchwachsenen Saisonstart nur auf Platz 13 in der Serie A wieder. Keine Überraschung also, dass die Reds als großer Favorit in die Partie gehen. Anstoß ist ebenfalls um 21 Uhr.