Champions League: Das verhinderte Bruder-Duell - Ethan Mbappé verpasst Spiel gegen Kylian

Alexis Menuge 02.10.2024 • 17:36 Uhr Am Mittwoch treffen die Klubs von Kylian Mbappé und seinem jüngeren Bruder Ethan aufeinander. Doch beide Brüder zusammen wird man an diesem Abend nicht auf dem Platz antreffen.

Nun also doch nicht. Die Hoffnung auf ein Bruder-Duell zwischen Kylian Mbappé (Real Madrid) und seinem Bruder Ethan (OSC Lille) war nach der Verletzung des Real-Stars aus der vergangenen Woche gering. Denn der Weltstar von Real zog sich in der vergangenen Woche in der Liga gegen Deportivo Alavès (3:2) eine Muskelverletzung zu.

Am Montag wurde aber klar, dass Kylian Mbappé überraschend doch im Aufgebot der Königlichen für das Champions-League-Spiel in Lille am Mittwochabend steht. Offenbar will er im Abschlusstraining testen, ob ein Einsatz möglich ist. (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Doch nun muss der kleine Bruder passen: Ethan Mbappé hat sich am Quadrizeps verletzt und fällt aus. Das bestätigte Lille-Trainer Bruno Genesio. Berichten zufolge droht dem Teenie sogar eine Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten.

Schade: Für den jüngeren Bruder wäre es die Gelegenheit, zu zeigen, was er wirklich drauf hat.

Der 17-Jährige spielt anders als sein großer Bruder nicht im Sturm, sondern im Mittelfeld, wobei er ein sehr vielseitiger Spieler ist. Seine Trainer beschreiben ihn als einen eleganten Spieler am Ball, technisch versiert, mit einer guten Übersicht und einer guten Passqualität. Er hat jedoch nicht die Explosivität seines acht Jahre älteren Bruders, der ihn wegen seiner Vorliebe für Dribblings „Ethaninho“ nennt. Vor allem ist Ethan Mbappé Linksfuß, ein wichtiger Unterschied zum Weltmeister von 2018.

Ethan folgte Kylian

EMB kam 2017 im Alter von 11 Jahren zu Paris Saint-Germain und folgte seinem Bruder, der gerade Monaco verlassen hatte. Auch wenn er mittlerweile regelmäßig in der Nähe seines Bruders fotografiert wird, den er bei den größten Wettbewerben und zahlreichen Feierlichkeiten begleitet, hatte er seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit auf dem Fußballplatz. Er war einer der Balljungen, die seinen großen Bruder beim Hinspiel des Champions-League-Halbfinales zwischen Monaco und Juventus Turin im Stade Louis II am 3. Mai 2017 auf den Rasen begleiteten.

„Das ist wohl die Familien-DNA“

Rein spielerisch sind beide recht unterschiedlich. „Ethan hat nicht die Geschwindigkeit seines Bruders“, beschreibt Lille-Trainer Bruno Genesio, „aber er ist schnell, vor allem mit dem Ball. Er kann vor der Abwehr agieren, aber er zieht auch zum Tor, verfügt über einen guten Schuss. Das ist wohl die Familien-DNA“.

„Manche mögen sich gefragt haben, ob er hier ist, weil er einen prestigeträchtigen Namen trägt“, meinte Lille-Schlussmann Lucas Chevalier: „Aber Ethan hat einen guten linken Fuß. In seinem Spiel findet man einige Ähnlichkeiten mit Kylian. Er hat eine gute Einstellung und ist hier, um sich zu verbessern. Im Training bringt er viel Schwung rein. Ich bin angenehm überrascht. Es ist nicht einfach, verglichen zu werden. Die Leute werden härter sein, weil er Mbappé heißt, aber er ist immer noch ein junger Spieler. Es wird schwer sein, aber er hat viel Talent.“

