Donezk-Boss mit Klartext zu Ex-Bayern-Star: "Sehr traurig zu sehen, wie er sich verhält"

Bei Shakhtar Donetsk denkt man noch immer mit leuchtenden Augen an Douglas Costa und dessen Transfer an den FC Bayern zurück. „Wir haben ihn billig geholt und teuer weiterverkauft“, sagte Geschäftsführer Sergiy Palkin im Interview mit Spox.

Der ukrainische Klub, der heute in der Champions League beim FC Arsenal gefordert ist (ab 21 Uhr im Liveticker), hatte Costa 2015 für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister abgegeben. Der Brasilianer hatte während seines zweijährigen Gastspiels in München in 50 Partien acht Tore erzielt, wechselte zur Saison 2017/‘18 dann zu Juventus Turin, um 2021 noch einmal an die Säbener Straße zurückzukehren (elf Spiele / 1 Treffer).