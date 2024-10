Aston Villa - FC Bayern heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Champions League - Überraschung um Musiala

SPORT1 02.10.2024 • 19:48 Uhr Der FC Bayern will in der Champions League nach dem furiosen Start gegen Zagreb auch im zweiten Spiel punkten. So können Sie Aston Villa gegen Bayern live im TV und Stream verfolgen.

Champions League: So können Sie Aston Villa - FC Bayern München heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Jamal Musiala steht gegen Aston Villa überraschend nicht in der Startelf! Für den 21-Jährigen rückt Kingsley Coman in die Startaufstellung. Harry Kane hingegen ist rechtzeitig fit geworden und kann nach seiner Verletzung im Topspiel von Beginn an spielen. Kane hatte beim 1:1 gegen Leverkusen einen schmerzhaften Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen. Außerdem ersetzt Konrad Laimer Raphael Guerreiro auf der Rechtsverteidigerposition.

Die Aufstellungen: Aston Villa vs. Bayern

Aston Villa: E. Martinez - Konsa, Diego Carlos, Pau, Digne - Onana, Tielemans - Rogers, Ramsey - Philogene - Watkins

E. Martinez - Konsa, Diego Carlos, Pau, Digne - Onana, Tielemans - Rogers, Ramsey - Philogene - Watkins FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Minjae Kim, Davies - Kimmich, Pavlovic - Gnabry, Olise, Coman - Kane

Besser hätten die Bayern nicht in die neue Champions-League-Saison starten können. Dank eines Viererpacks von Torjäger Harry Kane drehte der Tabellenführer der Bundesliga im zweiten Durchgang gegen das kroatische Team auf und setzte sich letztlich überraschend hoch durch.

Dank der besten Tordifferenz übernahm das Team von Trainer Vincent Kompany nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung in der neugestalteten Königsklasse, die statt in Gruppen nun in einer Liga ausgespielt wird.

Auch Aston Villa gab sich am 1. Spieltag keine Blöße und feierte einen souveränen 3:0-Auswärtssieg bei den Young Boys Bern aus der Schweiz.

Villa-Serie reißt gegen Ipswich Town

Aston Villa war am vergangenen Premier-League-Spieltag zu Gast bei Ipswich Town, kam beim Aufsteiger aber nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Trotz des Unentschiedens kann der Klub aus Birmingham mit dem Auftakt in die Premier-League-Saison zufrieden sein. Das Team liegt als Fünfter nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter FC Liverpool. Mit dem Remis verpasste das Team den sechsten Pflichtspielsieg in Serie.

FC Bayern gegen Leverkusen nur remis

Der FC Bayern musste sich im Topspiel der Bundesliga am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen trotz deutlicher Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen. Aleksandar Pavlovic hatte den Rekordmeister dank eines Traumtores vor einer Niederlage gegen den amtierenden Deutschen Meister bewahrt. Zuvor hatte Robert Andrich die Werkself nach einer Ecke in Führung geschossen.

Champions League startet mit großer Reform

Die Champions League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.