FC Bayern: Kommen jetzt Zweifel an Kompanys Taktik?

Kimmich: „Kein Hexenwerk“

Dreesen brachte ein Gefühl zum Ausdruck, dass einige Fans ebenfalls beschäftigt. Kompanys Fußball begeistert meistens. Er steht für Druck, Dominanz, Disziplin, Ballbesitz und viele Tore. Doch am Mittwochabend wurde deutlich, dass es Faktoren gibt, die den Rekordmeister in Gefahr bringen. Ein Ritt auf der Rasierklinge, der individuelle Fehler nicht verzeiht.

Upamecano im Glück

Manuel Neuer, der am Gegentreffer nicht ganz schuldlos war, sieht es pragmatisch. Er setzt das um, was der Trainer fordert - Risiko inklusive. „Das ist einfach unser Spiel. Das ist das, was auch gefordert wird. So ein Treffer gehört zum kalkulierten Risiko dazu“, erklärte der Keeper nach dem Spiel in Birmingham.