Champions League heute: BVB - Barcelona LIVE im TV, Liveticker & Stream

SPORT1 15.04.2025 • 17:43 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FC Barcelona. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park. Kann der BVB das Wunder schaffen? SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund steht vor einer gewaltigen Herausforderung, wenn sie heute Abend im Signal Iduna Park auf den FC Barcelona treffen. Die Schwarz-Gelben haben in der Vergangenheit gegen die Katalanen keine guten Erfahrungen gemacht, denn sie konnten den FC Barcelona in sechs Europapokal-Begegnungen noch nie besiegen. Dazu kommt die 0:4-Hypothek aus dem Hinspiel, die wenig Hoffnung auf ein Wunder macht (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Sollte es auch heute nicht zu einem Sieg reichen, würde dies die geteilt längste Sieglosserie des BVB gegen einen Gegner in Europa bedeuten, zusammen mit einer sieben Spiele langen Serie gegen die Glasgow Rangers von 1966 bis 1999. Die Dortmunder Fans hoffen, dass Trainer Niko Kovac die richtige Strategie findet, um diese Negativserie zu durchbrechen.

Champions League: So verfolgen Sie heute BVB - Barcelona LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime

: Amazon Prime Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor im Spiel könnte die Abwesenheit von Nico Schlotterbeck sein, der verletzungsbedingt ausfällt. Schlotterbeck führt in dieser Champions-League-Saison die Rangliste der Innenverteidiger mit den meisten linienbrechenden Pässen pro Spiel an. Sein Fehlen könnte die Defensive von Borussia Dortmund erheblich schwächen, während Barcelona mit Iñigo Martínez und Pau Cubarsí zwei der besten Innenverteidiger in dieser Kategorie aufbietet. Beide gehören zu den Top fünf Spielern mit den meisten linienbrechenden Pässen pro Spiel, was die Aufgabe für die Dortmunder Offensive zusätzlich erschwert.

Wird Borussia Dortmund gegen FC Barcelona heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BVB gegen BAR im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime verfolgt werden.

Champions League: Borussia Dortmund gegen FC Barcelona im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC Barcelona im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Champions League-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Barcelona auf Rekordkurs gegen BVB & deutsche Teams

Der FC Barcelona hat in dieser Saison bereits eindrucksvoll gegen deutsche Mannschaften in der Champions League dominiert. Mit Siegen gegen Bayern München und zweimal gegen Borussia Dortmund haben die Katalanen ihre Stärke unter Beweis gestellt.

Besonders bemerkenswert ist, dass Barcelona vor dieser Saison fünfmal in Folge gegen deutsche Gegner in diesem Wettbewerb verloren hatte. Ein weiterer Sieg in Dortmund könnte Barcelona zur ersten Mannschaft machen, die auswärts in Dortmund mehr als einmal in derselben europäischen Saison gewinnt. Trainer Hans-Dieter Flick wird darauf bedacht sein, diesen historischen Erfolg zu erreichen.

Voraussichtliche Aufstellungen: BVB - Barca

Borussia Dortmund : Kobel - Anton, Süle, Bensebaini - Ryerson, Nmecha, Svensson - Brandt, Groß - Beier, Guirassy

: Kobel - Anton, Süle, Bensebaini - Ryerson, Nmecha, Svensson - Brandt, Groß - Beier, Guirassy FC Barcelona: Szczesny - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin - de Jong - Fermin, Pedri - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Offensive Feuerkraft: Lewandowski und Raphinha

Im Angriff kann Barcelona auf die herausragende Form von Robert Lewandowski und Raphinha zählen. Lewandowski hat seit seinem 30. Geburtstag in 59 UEFA-Champions-League-Spielen beeindruckende 60 Tore erzielt und ist damit nur hinter Cristiano Ronaldo in dieser Alterskategorie.

