Flick "stolz": Und jetzt Real!

Schließlich habe auch sein Barca "eine gewisse Qualität", meinte Flick, "die haben wir heute gezeigt und wollen wir auch am Samstag umsetzen." Dann (21.00 Uhr/DAZN) müssen Dreierpacker Raphinha, Robert Lewandowski und Co. im Santiago Bernabeu bestehen.

Erst einmal wollte Flick allerdings "den Abend genießen", den ersten Barca-Erfolg über die "Schwarze Bestie" aus München seit 2015 und sechs Niederlagen in Serie. "Siege gegen Bayern München sind immer etwas Besonderes", sagte Torschütze Lewandowski nach dem fulminanten 4:1 (3:1) bei DAZN, "wir können sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen."

Der Schlüssel? Flick! "Hansi hat immer ein Rezept", lobte der polnische Torjäger: "Wir glauben an ihn, an uns, das funktioniert richtig gut. Aber wir müssen am Boden bleiben und auch gegen Real das Beste zeigen, was wir haben."