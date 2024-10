Juve-Star erleidet Horrorverletzung bei RB-Spiel

Juventus Turin bezahlt den knappen Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League teuer. Ein absoluter Leistungsträger verletzt sich schwer.

Juventus Turin bezahlt den knappen Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League teuer. Ein absoluter Leistungsträger verletzt sich schwer.

Der brasilianische Nationalspieler Bremer hat sich beim 3:2-Erfolg von Juventus Turin gegen RB Leipzig in der Champions League einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Innenverteidiger solle in den kommenden Tagen operiert werden, teilte sein Klub mit.

Der 27-Jährige, der vor zwei Jahren auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, verletzte sich am Mittwochabend schon früh nach einem Zweikampf mit RB-Profi Lois Openda und musste in der sechsten Spielminute ausgewechselt werden.