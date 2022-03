FC Bayern: Christensen, Ginter oder Bremer als Nachfolger für Süle?

So wird der Name Gleison Bremer - SPORT1 hatte kürzlich schon vom Interesse an dem Profi des FC Turin berichtet - weiter rege an der Säbener Straße diskutiert. Im Falle einer Einigung mit der Spielerseite müssten die Münchner aber noch mit Bremers Arbeitgeber FC Turin über eine Ablöse verhandeln. Trotzdem ist er die heißere Alternative als Ginter, von dem nicht alle FCB-Entscheider hundertprozentig überzeugt sein sollen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)