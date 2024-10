Muskelverletzung: BVB-Star Adeyemi fällt länger aus

Bittere Nachrichten und Frust bei Borussia Dortmund : Die Westfalen müssen anderthalb Monate auf Starspieler Karim Adeyemi verzichten. Der Nationalstürmer hatte bei seiner Drei-Tore-Gala in der Champions League gegen Celtic Glasgow (7:1) am Dienstag eine Muskelverletzung erlitten. Trainer Nuri Sahin erklärte nun während der Pressekonferenz zum Bundesliga -Duell bei Union Berlin (Sa., ab 15.30 Uhr), er rechne erst „nach der Länderspielpause im November“ wieder mit dem 22-Jährigen.

Adeyemi hatte beim höchsten BVB-Sieg in der Königsklasse ganz groß aufgespielt: Er schoss drei Tore und erzwang überdies einen Foulelfmeter, bevor er sich in der 48. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht an den rechten Oberschenkel fasste. Der Offensivstar musste unter Standing Ovations ausgewechselt werden.